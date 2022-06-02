Пермяки могут бесплатно сдать на переработку старые автомобильные шины

Проблема утилизации автомобильных отходов очень актуальна, так как с каждым годом увеличивается количество автотранспортных средств. В особенности это касается автомобильных шин и покрышек, так как они представляют собой отходы четвёртого класса опасности – период распада составляет около 100 лет. При этом в атмосферу выделяются токсичные вещества, тем самым наносится вред окружающей среде, поэтому так важно утилизировать их правильно. Пермский региональный оператор ТКО, администрация Перми и ООО «Экойлсевен» подписали соглашение о взаимодействии по вопросу сбора и утилизации отработанных автомобильных шин. В рамках взаимодействия появился пункт по адресу: улица Причальная, 27, куда пермяки могут привезти и бесплатно сдать старые автомобильные покрышки. Также были заключены оглашения по сбору и утилизации вторсырья с компаниями ООО «Экохимпром» и ООО «Буматика». Таким образом, в рамках соглашений автомобильные покрышки от жителей сегодня бесплатно принимают также в Индустриальном районе Перми по адресам: улица Промышленная, 98, корпус 152, улица Кокорятская, 7а.Шины можно сдать и в пунктах «Разделяю сердцем» экотехнопарка «Буматика». В Перми площадки находятся по адресам: улица Целинная, 31в, улица Макаренко, 29а, улица Нейвинская, 14б, улица Свиязева, 58б, в микрорайоне Пролетарский, в парке «Оранжевое лето».Всего на территории города расположено 8 пунктов приёма старых автомобильных покрышек. Специалисты пермского регионального оператора ТКО напоминают, что шины не относятся к твёрдым коммунальным отходам. По существующим правилам утилизации автомобильные покрышки запрещено выбрасывать на придомовые и муниципальные контейнерные площадки.