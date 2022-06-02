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Дело группы похитителей индустриального масла будет передано в суд
Как было установлено, двое фигурантов работали на одном из крупных промышленных предприятий г. Березники, еще двое - на подрядную организацию.
"Злоумышленники при перевозке индустриального масла по пути движения транспорта отклонялись от заданного маршрута, блокируя системы спутникового слежения, после чего отправлялись на арендованную базу, где осуществляли незаконный слив продукта. Остатки транспортировали на объект предприятия, которое заказывало ГСМ. Приемщик, не знавший об истинном количестве сырья, принимал товар без подписания документов", - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
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