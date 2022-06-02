В Перми подвели итоги конкурса «#ЖИВОЕДЕТСКОЕ»

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В итоге создали 59 историй - здесь и те, кто в юные годы трудился на заводах, спортсмены, композиторы. На этом работа школьников не останавливается.Алла Червонных, директор школы № 22 с углубленным изучением иностранных языков: «В этом сегодня задача нашего саммита исторического. Здесь присутствуют школы ассоциации общественно активных школ и наши три школы. Мы хотели бы предложить всем школам ассоциации общественно активных школ продолжить с нами совместную работу и создать уже к юбилею города 300 детских живых историй».
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