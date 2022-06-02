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Бесплатный вход для детей: у пермского зоопарка образовались гигантские очереди
Наверное, сотрудники зоопарка сами не ожидали очередей, которые с утра выстроились на сотни метров от входа - очереди растянулись до самого Комсомольского проспекта. Днем, по свидетельству очевидцев, ситуация не менялась. Столько желающих было прийти в праздничный теплый день и посмотреть на животных - тем более с бесплатным входом для детей.
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