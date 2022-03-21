В Прикамье определены победители II зимней Спартакиады трудящихся

Завершилась II зимняя Спартакиада трудящихся в Пермском крае. Как сообщили в региональном Минспорта, абсолютным победителем соревнований стала команда «Пермские моторы» (ОДК-ПМ). На втором месте оказались представители «Уралхима», а тройку лидеров замкнули «Метафракс Кэмикалз». Последние также выиграли турнир по многоборью ГТО и завоевали путевку на Всероссийский фестиваль трудовых коллективов, который пройдет в мае в Екатеринбурге.Соревнования прошли с 18 по 20 марта в Спортивном комплексе имени В.П. Сухарева. В течение трех дней команды предприятий-участников соревновались в 10 видах спорта: состязания по баскетболу (3х3), волейболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, футболу (6х6), многоборью ВФСК ГТО, перетягиванию каната, соревнованиям спортивных семей, а также хоккею и шахматам. Команды предприятий и организаций оценивались по трем группам: с численностью сотрудников более 2 тыс. человек, до 2 тыс. работников и более 1 тыс.В этом году в Спартакиаде трудящихся приняло участие свыше 30 коллективов и более 1 300 человек – это рекордное количество.Итоги II зимней Спартакиады трудящихся Пермского края:1 группа с численностью сотрудников свыше 2 тысяч человек:1 место ОДК «Пермскиемоторы»2 место ПАО «Метафракс Кемикалс»3 место АО РЖД2 группа с численностью сотрудников до 2 тысяч человек:1 место ФАО «Гознак» Краснокамск2 место ФАО «Гознак» Пермь3 место АО «ГалоПолимер Пермь»3 группа с численностью сотрудников до 1 тысячи человек:1 место ОХК «Уралхим» Пермь2 место АО «Сибур-Химпром»3 место ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»