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В Прикамье определены победители II зимней Спартакиады трудящихся
Соревнования прошли с 18 по 20 марта в Спортивном комплексе имени В.П. Сухарева. В течение трех дней команды предприятий-участников соревновались в 10 видах спорта: состязания по баскетболу (3х3), волейболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, футболу (6х6), многоборью ВФСК ГТО, перетягиванию каната, соревнованиям спортивных семей, а также хоккею и шахматам. Команды предприятий и организаций оценивались по трем группам: с численностью сотрудников более 2 тыс. человек, до 2 тыс. работников и более 1 тыс.
В этом году в Спартакиаде трудящихся приняло участие свыше 30 коллективов и более 1 300 человек – это рекордное количество.
Итоги II зимней Спартакиады трудящихся Пермского края:
1 группа с численностью сотрудников свыше 2 тысяч человек:
1 место ОДК «Пермскиемоторы»
2 место ПАО «Метафракс Кемикалс»
3 место АО РЖД
2 группа с численностью сотрудников до 2 тысяч человек:
1 место ФАО «Гознак» Краснокамск
2 место ФАО «Гознак» Пермь
3 место АО «ГалоПолимер Пермь»
3 группа с численностью сотрудников до 1 тысячи человек:
1 место ОХК «Уралхим» Пермь
2 место АО «Сибур-Химпром»
3 место ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»
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