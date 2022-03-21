В Перми объявлена закупка на приобретение 37 квартир для детей-сирот
Также управление жилищных отношений администрации Перми предоставляет детям-сиротам жилые помещения по муниципальным контрактам, заключенным в прошлом году. Так, 5 детей-сирот выразили согласие на получение предложенного им жилья, ещё 2 квартиры находятся на рассмотрении. Во втором квартале планируется приёмка ещё 7 квартир для детей-сирот в новостройках.
17 марта депутатами Законодательного Собрания Пермского края был поддержан законопроект о внесении изменений в региональный закон «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он предусматривает возможность в случае отсутствия жилых помещений на территории муниципального образования по месту жительства предоставлять квартиры детям-сиротам в другом муниципалитете. Предоставить жилье можно будет только при письменном согласии детей-сирот и при согласовании с органами местного самоуправления, на территории которых планируется предоставление жилого помещения, сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.
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