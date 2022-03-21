В Перми объявлена закупка на приобретение 37 квартир для детей-сирот

В 2022 году на предоставление жилья детям-сиротам направят 227,9 млн рублей. С начала года заключено уже 29 муниципальных контрактов на приобретение квартир для этой категории граждан на вторичном рынке жилья. Кроме того, на средства сложившейся ранее экономии объявлена новая закупка ещё 22 квартир на вторичном рынке жилья и 15 – в новостройках. Подвести итоги аукционов планируется до конца марта. Квартиры соответствуют требованиям законодательства, их общая площадь составляет не менее 28 кв. метров, жилая площадь – не менее 14 кв.метров.Также управление жилищных отношений администрации Перми предоставляет детям-сиротам жилые помещения по муниципальным контрактам, заключенным в прошлом году. Так, 5 детей-сирот выразили согласие на получение предложенного им жилья, ещё 2 квартиры находятся на рассмотрении. Во втором квартале планируется приёмка ещё 7 квартир для детей-сирот в новостройках.17 марта депутатами Законодательного Собрания Пермского края был поддержан законопроект о внесении изменений в региональный закон «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он предусматривает возможность в случае отсутствия жилых помещений на территории муниципального образования по месту жительства предоставлять квартиры детям-сиротам в другом муниципалитете. Предоставить жилье можно будет только при письменном согласии детей-сирот и при согласовании с органами местного самоуправления, на территории которых планируется предоставление жилого помещения, сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.