← За сутки в Прикамье выявлено 703 заболевших коронавирусом
В Прикамье определены победители II зимней Спартакиады трудящихся →
На этой неделе в Перми работает 2 мобильных пункта вакцинации
- ТРК «Планета», г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж); 21-27 марта с 15.00 до 18.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак», «КовиВак», а также вакцина от клещевого энцефалита.
- ТРК «СПЕШИLOVE», г. Пермь, ул. Спешилова, 114, (1-й этаж) 25 и 26 марта с 11.00 до 15.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак».
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
За сутки в Прикамье выявлено 703 заболевших коронавирусом
Спектакль "Дон Жуан" выдвинут на "Золотую Маску" в восьми номинациях
Жюри "Золотой Маски" оценит спектакль в бассейне
В Добрянке под завалами дома погиб мужчина
В Кунгуре вынесен приговор медсестре, которая придумывала детей ради хищения детского питания
Депутаты Заксобрания приняли пакет экстренных мер поддержки бизнеса в условиях санкций
В Пермском институте железнодорожного транспорта закончилось дистанционное обучение
За сутки в Прикамье выявлен 851 заболевший коронавирусом
Авария на теплосетях в Соликамске. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной
Продление маршрута «Ласточек» из Краснокамска увеличило пассажиропоток на 43%
Добавить комментарий: