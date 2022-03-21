За сутки в Прикамье выявлено 703 заболевших коронавирусом

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По состоянию на утро 21 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошел 1 432 175 человек. 1 369 873 жителя завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 111 пациентов. Из них 41 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 595 человек.
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