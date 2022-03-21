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Спектакль "Дон Жуан" выдвинут на "Золотую Маску" в восьми номинациях
Опера "Дон Жуан" в постановке режиссёра Марата Гацалова и художницы Моники Пормале, впервые показанная в декабре 2020 года, была признана экспертами одним из центральных событий прошлого театрального сезона. Постановка претендует на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска»–2022 в 8 номинациях.
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