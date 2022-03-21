Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Радио Пермского края

← В Добрянке под завалами дома погиб мужчина

Спектакль "Дон Жуан" выдвинут на "Золотую Маску" в восьми номинациях →

Жюри "Золотой Маски" оценит спектакль в бассейне

Жюри национальной театральной премии «Золотая маска» сегодня оценит спектакль-дыхание Александра Шумилина «Пермское море». Его покажут не на московской площадке, а в бассейне «Олимпия». Постановка компании «Немхат» заявлена в номинации «Эксперимент» и выглядит как своеобразный перформанс, который исследует миграцию молодежи из Пермского края.

Опубликовано: 21.03.2022 в 12:22 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Добрянке под завалами дома погиб мужчина

В Кунгуре вынесен приговор медсестре, которая придумывала детей ради хищения детского питания

Депутаты Заксобрания приняли пакет экстренных мер поддержки бизнеса в условиях санкций

В Пермском институте железнодорожного транспорта закончилось дистанционное обучение

За сутки в Прикамье выявлен 851 заболевший коронавирусом

Авария на теплосетях в Соликамске. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной

Продление маршрута «Ласточек» из Краснокамска увеличило пассажиропоток на 43%

Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 350 тысяч

Режим работы горячей линии УФАС изменился

Студенты Педуниверситета смогут проходить стажировки в «Артеке»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Добрянке под завалами дома погиб мужчина

Спектакль "Дон Жуан" выдвинут на "Золотую Маску" в восьми номинациях →

Обратите внимание

в Перми

В микрорайоне Крохалева и на Гайве отключат воду
Сегодня в Перми в микрорайоне Крохалева не будет холодной воды по адресам Академика Курчатова-1в и Василия Васильева, дом 3 и дом 5. Краны пересохнут с 09:30 до 22:00. Там проводятся планово-ремонтные работы. Также сегодня с 9:00 до 20:00 воды не будет на Гайве по адресам ул. Маршала Толбухина 2/1 и Писарева 7.
15.03.2022 в 09:10

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Жители Перми могут проголосовать за понравившийся вариант гимна города
Жители Перми могут принять участие в онлайн-голосовании и отдать свое предпочтение одному из трёх представленных вариантов гимна города. Голосование проходит «ВКонтакте» в группе «Пермь Первая». Оно продлится до 30 марта, подведение итогов состоится 31 марта. В дальнейшем результаты голосования будут представлены на заседании Пермской городской думы, а депутаты примут окончательное решение по этому вопросу.
01.03.2022 в 17:20

Метки: в Перми

Чемпионат Европы по керлингу в Перми проводиться не будет
Чемпионат Европы по керлингу, который должен был пройти в Перми в 2022 году, будет перенесен из России. Информация об этом размещена на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF). В сообщении WCF говорится, что причиной такого решения стала ситуация на Украине. Ранее стало известно, что из России переносится Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти в Чайковском 25–27 марта.
28.02.2022 в 17:00

Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Представители пермской школы бокса приняли участие в создании фильма «Мистер нокаут»
Громкая премьера российского кино - фильм
17.02.2022 в 13:15

Метки: Спорт, в Перми

Новый зал бокса открылся в Перми
Зал бокса расположился в одном из помещений фитнес-центра «Ангел» в пермском микрорайоне Садовый. Работать здесь будут тренеры православного спортклуба «Пересвет», который уже много лет существует при Богоявленском мужском монастыре. Деньги по гранту выделила краевая казна, а краевой министр спорта на открытии даже надела перчатки и вышла на ринг.
16.02.2022 в 13:05

Метки: Спорт, в Перми

В России

Чемпионат Европы по керлингу в Перми проводиться не будет
Чемпионат Европы по керлингу, который должен был пройти в Перми в 2022 году, будет перенесен из России. Информация об этом размещена на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF). В сообщении WCF говорится, что причиной такого решения стала ситуация на Украине. Ранее стало известно, что из России переносится Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти в Чайковском 25–27 марта.
28.02.2022 в 17:00

Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Кому в ПФО жить хорошо
Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала более 163 тысяч вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Приволжского федерального округа. Согласно данным, в среднем по ПФО работодатели предлагают зарплату в размере 43,8 тысяч рублей. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата по России — 52,5 тысячи. Лидерами рейтинга в ПФО стали Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область. Пермский край со средней зарплатой в размере 43,6 тыс. рублей - на пятом месте. Самый высокий заработок в регионе предлагается в сферах «высший менеджмент» (59,7 тысяч), «добыча сырья» (55,2 тысяч) и «строительство, недвижимость» (51 тысяча рублей).
16.02.2022 в 16:00

Метки: Экономика, Деньги, В России, в Пермском крае

Девятиклассники готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку
Министерством образования Пермского края принято решение не переносить запланированное на 9 февраля итоговое собеседование для выпускников 9-х классов, а провести его в школах в очном формате при соблюдении всех требований эпидбезопасности. Во всех учреждениях проведут санитарную обработку, утром при входе для школьников организуют термометрию. Если ученик находится на больничном, то собеседование для него будет дистанционным. Об этом родители должны заранее предупредить учителя. Итоговое собеседование по русскому языку традиционно проводится во вторую среду февраля. Начало в 9 утра по местному времени. Продолжительность в среднем составляет 15 минут, по результатам учащийся получает «зачёт» или «незачёт». «Зачёт» по итоговому собеседованию является допуском к ОГЭ в 9 классе.
08.02.2022 в 21:43

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

«Молот» одержал уверенную победу в домашнем матче
Пермский хоккейный клуб «Молот» с крупным счетом обыграл «Омские крылья» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. В первом периоде пермяки установили преимущество 2:1, во втором увеличили отрыв — 4:1, а в третьем решающем подтвердили превосходство, так и не позволив больше сопернику забросить шайбу в свои ворота. Итоговый счет встречи — 6:1. Следующий матч пермская команда проведет на выезде 11 февраля против «Ростова».
07.02.2022 в 17:50

Метки: Спорт, В России

Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год
С рабочим визитом Пермь посетил вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Он принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского политехнического университета под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Основной темой встречи стало строительство в Когалыме филиала университета, которое ведётся при поддержке нефтяников.
04.02.2022 в 10:23

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье сотрудница микрофинансовой организации осуждена за мошенничествоВ Прикамье сотрудница микрофинансовой организации осуждена за мошенничество

В Перми скорректировано расписание автобуса №13В Перми скорректировано расписание автобуса №13

Из Перми откроются авиарейсы в Стамбул и СимферопольИз Перми откроются авиарейсы в Стамбул и Симферополь

Застрявшие в Египте пермские туристы смогли вернуться в РоссиюЗастрявшие в Египте пермские туристы смогли вернуться в Россию

Жители Свердловского района жалуются на антисанитарию и крысЖители Свердловского района жалуются на антисанитарию и крыс

Осторожно - висит окноОсторожно - висит окно

Соликамский тракт. Какой была первая пермская дорогаСоликамский тракт. Какой была первая пермская дорога

В МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенниковВ МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенников

В Перми объявлена закупка на приобретение 37 квартир для детей-сиротВ Перми объявлена закупка на приобретение 37 квартир для детей-сирот

В Прикамье определены победители II зимней Спартакиады трудящихсяВ Прикамье определены победители II зимней Спартакиады трудящихся

На этой неделе в Перми работает 2 мобильных пункта вакцинацииНа этой неделе в Перми работает 2 мобильных пункта вакцинации

За сутки в Прикамье выявлено 703 заболевших коронавирусом За сутки в Прикамье выявлено 703 заболевших коронавирусом

Спектакль "Дон Жуан" выдвинут на "Золотую Маску" в восьми номинациях Спектакль "Дон Жуан" выдвинут на "Золотую Маску" в восьми номинациях

Жюри "Золотой Маски" оценит спектакль в бассейнеЖюри "Золотой Маски" оценит спектакль в бассейне

В Добрянке под завалами дома погиб мужчинаВ Добрянке под завалами дома погиб мужчина

В Перми закрыто движение через тоннель между ул. Дзержинского и ВишерскойВ Перми закрыто движение через тоннель между ул. Дзержинского и Вишерской

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Недостроенная поликлиника. Суд должен огласить приговор экс-главе УКС Пермского края

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.03.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.03.2022

В Перми стартовала зимняя спартакиада трудящихсяВ Перми стартовала зимняя спартакиада трудящихся

Сезон дорожных работ стартовал в ПермиСезон дорожных работ стартовал в Перми

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.03.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.03.2022

Дела сердечные. Проект "Удаленный мониторинг" охватил более 27 тысяч пациентовДела сердечные. Проект "Удаленный мониторинг" охватил более 27 тысяч пациентов

На заседании правительства Пермского края обсудили развитие сферы культурыНа заседании правительства Пермского края обсудили развитие сферы культуры

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную