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За сутки в Прикамье выявлен 851 заболевший коронавирусом
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 351 036 . За сутки в регионе проведено 7 285 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 17 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 429 769 человека. 1 367 811 житель завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 120 пациента. Из них 49 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 566 человек.
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