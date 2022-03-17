За сутки в Прикамье выявлен 851 заболевший коронавирусом

Министерством образования Пермского края принято решение не переносить запланированное на 9 февраля итоговое собеседование для выпускников 9-х классов, а провести его в школах в очном формате при соблюдении всех требований эпидбезопасности. Во всех учреждениях проведут санитарную обработку, утром при входе для школьников организуют термометрию. Если ученик находится на больничном, то собеседование для него будет дистанционным. Об этом родители должны заранее предупредить учителя. Итоговое собеседование по русскому языку традиционно проводится во вторую среду февраля. Начало в 9 утра по местному времени. Продолжительность в среднем составляет 15 минут, по результатам учащийся получает «зачёт» или «незачёт». «Зачёт» по итоговому собеседованию является допуском к ОГЭ в 9 классе.