Авария на теплосетях в Соликамске. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной

В Соликамске второй день продолжаются аварийно-восстановительные работы после порывов на теплосетях. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной. Одновременно произошло десять порывов. Напомним, авария случилась накануне вечером из-за вышедшего из строя насоса на Соликамской ТЭЦ. Сразу после аварии был сформирован оперативный штаб.Как сообщили в администрации Соликамского городского округа, на устранение аварии было выведено пять бригад. Ночью работало шесть бригад. Всего под отключение отопления попали более 120 домов. Часть из них – это деревянные, двухэтажные дома, имеющие свои особенности разводки. Поэтому в 52 таких домах было необходимо слить теплоноситель полностью, чтобы избежать заморозки системы. По данным прокуратуры Пермского края, в них проживает более 5,4 тысяч человек."За вчерашний день удалось устранить три порыва, ночью – пять, остаются два наиболее сложных участка. Поэтому в большинство домов тепло уже вернулось, либо вернется в ближайшее время", - сообщили в администрации Соликамска.Местные власти заявляют, что ситуация стабилизирована и в ближайшее время система заработает в обычном режиме везде.Среди попавших под отключение учреждений, есть школы и детские сады. Школы сегодня вывели детей на дистант, детские сады приняли воспитанников, так как температура в помещениях не опустилась ниже необходимой нормы. Сложной была ситуация в стационаре филиала Краевой Психиатрической больницы. Там температура в здании опустилась быстро и значительно. Туда незамедлительно были направлены тепловая пушка и электрические нагреватели.