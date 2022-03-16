Авария на теплосетях в Соликамске. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной
Как сообщили в администрации Соликамского городского округа, на устранение аварии было выведено пять бригад. Ночью работало шесть бригад. Всего под отключение отопления попали более 120 домов. Часть из них – это деревянные, двухэтажные дома, имеющие свои особенности разводки. Поэтому в 52 таких домах было необходимо слить теплоноситель полностью, чтобы избежать заморозки системы. По данным прокуратуры Пермского края, в них проживает более 5,4 тысяч человек.
"За вчерашний день удалось устранить три порыва, ночью – пять, остаются два наиболее сложных участка. Поэтому в большинство домов тепло уже вернулось, либо вернется в ближайшее время", - сообщили в администрации Соликамска.
Местные власти заявляют, что ситуация стабилизирована и в ближайшее время система заработает в обычном режиме везде.Среди попавших под отключение учреждений, есть школы и детские сады. Школы сегодня вывели детей на дистант, детские сады приняли воспитанников, так как температура в помещениях не опустилась ниже необходимой нормы. Сложной была ситуация в стационаре филиала Краевой Психиатрической больницы. Там температура в здании опустилась быстро и значительно. Туда незамедлительно были направлены тепловая пушка и электрические нагреватели.
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