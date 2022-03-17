← За сутки в Прикамье выявлен 851 заболевший коронавирусом
Депутаты Заксобрания приняли пакет экстренных мер поддержки бизнеса в условиях санкций →
В Пермском институте железнодорожного транспорта закончилось дистанционное обучение
В первый учебный день в очном формате, помимо текущих занятий, в железнодорожном институте прошли уроки мужества, где представители военных профессий рассказали об особенностях военной службы, об основах самообороны и различных видах оружия.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
За сутки в Прикамье выявлен 851 заболевший коронавирусом
Авария на теплосетях в Соликамске. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной
Продление маршрута «Ласточек» из Краснокамска увеличило пассажиропоток на 43%
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 350 тысяч
Режим работы горячей линии УФАС изменился
Студенты Педуниверситета смогут проходить стажировки в «Артеке»
В Перми откроется три новых пункта выдачи сертификатов на отдых и оздоровление детей
Синоптики: говорить о начале таяния снега еще рано
Из кондукторов - в контролеры. В Перми штат ревизоров увеличат вдвое
В Челябинской области обнаружили тело пропавшего пермского туриста
Добавить комментарий: