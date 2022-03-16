Продление маршрута «Ласточек» из Краснокамска увеличило пассажиропоток на 43%

Пассажиропоток «Ласточек» после продления маршрутов из Краснокамска до Лёвшино и Голованово вырос на 43%. Об этом сообщает краевой Минтранс со ссылкой на данные Пермской пригородной компании.Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с марта путь следования «Ласточек» по маршруту Краснокамск – Пермь 2 продлен до станций Лёвшино и Голованово. Теперь ежедневно совершается по 10 отправлений электропоездов: по два из Краснокамска до Голованово и обратно, по три – до Лёвшино и в противоположную сторону.«По данным Пермской пригородной компании (ППК), за 14 дней пассажиропоток «Ласточек» превысил февральские показатели на 43%. За этот период по маршрутам от Краснокамска в Лёвшино и Голованово и обратно проехало свыше 20 тыс. человек, тогда как за аналогичный период февраля – порядка 14,2 тыс. жителей», – отметили в краевом Минтрансе.Курсирование электропоездов «Ласточка» в пределах пермской городской агломерации является частью проекта «Компактный город». В его рамках планируется связать микрорайоны Перми и населенные пункты агломерации несколькими маршрутами. Так, предполагается создание так называемого Пермского центрального кольца – маршрута, соединяющего право- и левобережную части г. Перми. Также предусматривается запуск и радиальных маршрутов пригородного ж/д транспорта: Пермь 2 – Закамск, Пермь 2 – ТПУ «Краснокамск», Пермь 2 – Молодёжная – Банная гора – Ляды (Пальники) и Пермь 2 – Ферма. Таким образом, весь город – и даже самые отдаленные его районы – будет объединен новой удобной транспортной сетью.