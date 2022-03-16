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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 350 тысяч
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 350 185. За сутки в регионе проведено 3 025 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.По состоянию на утро 16 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 428 682 человека. 1 367 071 житель завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 144 пациента. Из них 60 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 553 человека.
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