Режим работы горячей линии УФАС изменился

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При подаче обращения гражданину необходимо назвать:
1. Фамилию, имя, отчество.
2. Суть обращения -наименование товара, его вес/объем, производитель, когда и на сколько изменилась цена. Важно, чтобы сравнение было по идентичным товарам одного производителя, марки, веса/объема.
3. Наименование хозяйствующего субъекта, где зафиксирован рост цен.
4. Адрес хозяйствующего субъекта, где зафиксирован рост цен.
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