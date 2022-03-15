Студенты Педуниверситета смогут проходить стажировки в «Артеке»
В частности, соглашение предполагает организацию производственной практики для студентов пермского вуза на базе «Артека» в Крыму, а также участие сторон, подписавших документ, в реализации проекта «Губернаторский лагерь» в Пермском крае.
С июня 2018 года федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» реализует проект «Губернаторский лагерь», предполагающий функционирование в каждом субъекте Российской Федерации одного детского лагеря по образовательным программам и технологиям МДЦ «Артек». Благодаря соглашениям между руководством «Артека» и заинтересованными сторонами в субъектах регионы получают возможность применять лучшие практики международного центра.
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