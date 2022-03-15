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В Перми откроется три новых пункта выдачи сертификатов на отдых и оздоровление детей
Сертификат даёт право на частичную оплату путёвки в лагерь. Стоимость сертификата определяется исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи и составляет от 30% до 100% от расчётной стоимости путёвки, утверждённой Правительством Пермского края на 2022 год. Сертификат действителен в течение 15 дней со дня получения.
Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, для получения поддержки родителям необходимо определиться с формой оздоровления и отдыха ребёнка. Сертификат может быть выдан только на одну из форм отдыха: загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь санаторного типа, детский специализированный (профильный) лагерь.
Напомним, заполнить заявление, подать необходимые документы и получить сертификат в электронном виде также можно в ближайшем филиале МФЦ.
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