В Перми откроется три новых пункта выдачи сертификатов на отдых и оздоровление детей

С 16 марта в Перми откроются три пункта выдачи сертификатов по адресам: улица Щербакова, 24 (администрация Орджоникидзевского района), улица Мира,15 (администрация Индустриального района), улица Дружбы, 18 (школа «Город дорог»). Пункты будут работать по предварительной записи на сайте leto.gorodperm.ru.Сертификат даёт право на частичную оплату путёвки в лагерь. Стоимость сертификата определяется исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи и составляет от 30% до 100% от расчётной стоимости путёвки, утверждённой Правительством Пермского края на 2022 год. Сертификат действителен в течение 15 дней со дня получения.Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, для получения поддержки родителям необходимо определиться с формой оздоровления и отдыха ребёнка. Сертификат может быть выдан только на одну из форм отдыха: загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь санаторного типа, детский специализированный (профильный) лагерь.Напомним, заполнить заявление, подать необходимые документы и получить сертификат в электронном виде также можно в ближайшем филиале МФЦ.