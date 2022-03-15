Синоптики: говорить о начале таяния снега еще рано

Морозам в Прикамье конец может настать уже на этой неделе. В выходные ожидаются плюсовые температуры."Ближайшие две ночи будут еще достаточно морозными. В ночь на среду температура в Перми может опуститься до отметки в минус 20 градусов, по северным районам до -25. Холодной будет и ночь на четверг. В дневные часы с завтрашнего дня начнется медленный рост температуры. К пятнице в Перми ожидается потепление до -1...-2 в дневные часы, а по северо-западу края уже могут быть первые оттепели. Потепление будет распространяться с северо-запада. До субботы включительно под влиянием антициклона сохранится малооблачная погода без осадков. В воскресенье вероятно усилится ветер, увеличится облачность и уменьшится суточный ход температуры. В выходные в дневные часы возможны оттепели до +1...+3 градусов. При этом среднесуточная температура еще останется отрицательной, говорить о начале таяния снега еще рано", - сообщил Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.