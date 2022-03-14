Гости "Хохловки" знакомятся с народными играми

В архитектурном музее под открытым небом "Хохловка" новая программа, посвященная традиционным играм и забавам - как активным, так и настольным. Скучно не будет никому - ни детям, ни взрослым. Участниками уникальной программы уже стали ученики 33 гимназии.Позади Рождество, отгремела Масленица, но жизнь на этом не заканчивается. Дети играли всегда. Народные игры рассчитаны на то, чтобы показать свою удаль, ловкость, скорость и смекалку. Так, мальчики поучаствовали в забаве бой на мешках, стоя на канате. Здесь главное найти баланс между равновесием и силой удара.Еще одна игра, которая отличается максимальной практичностью, - состязание по переносу воды. Задача - не расплескать. В итоге определяли самого ловкого, да и бочки в доме всегда были полны.Вторая часть развлечений - игры настольные: бирюльки, камушки. Азарта ничуть не меньше, чем у современных игр с многостраничными правилами. А еще в Хохловке расскажут и покажут бумажную сказку, научат печати на ткани и многое другое.Вся программа рассчитана на 1 час. Здесь главное - собрать группу, чтобы было веселее, и созвониться заранее.