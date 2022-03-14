Гости "Хохловки" знакомятся с народными играми
Позади Рождество, отгремела Масленица, но жизнь на этом не заканчивается. Дети играли всегда. Народные игры рассчитаны на то, чтобы показать свою удаль, ловкость, скорость и смекалку. Так, мальчики поучаствовали в забаве бой на мешках, стоя на канате. Здесь главное найти баланс между равновесием и силой удара.
Еще одна игра, которая отличается максимальной практичностью, - состязание по переносу воды. Задача - не расплескать. В итоге определяли самого ловкого, да и бочки в доме всегда были полны.
Вторая часть развлечений - игры настольные: бирюльки, камушки. Азарта ничуть не меньше, чем у современных игр с многостраничными правилами. А еще в Хохловке расскажут и покажут бумажную сказку, научат печати на ткани и многое другое.
Вся программа рассчитана на 1 час. Здесь главное - собрать группу, чтобы было веселее, и созвониться заранее.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Много музыки и новые звёзды. В Перми завершился Фестиваль Дениса Мацуева
Механико-математический факультет ПГНИУ отмечает День числа π
Поблажек не будет. Как оплатить проезд в общественном транспорте
Сообщи, где дорого. УФАС Пермского края открывает горячую линию для мониторинга цен
Гололед как зона безответственности
Дмитрий Махонин: "Пермяки собрали почти 60 тонн гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР"
В Перми простились с Василием Астафьевым
В колониях края сняли запрет на проведение длительных свиданий
В Березниках чиновники отметили приход весны ударным трудом
Фура вылетела в кювет на трассе между Полазной и Чусовым
Добавить комментарий: