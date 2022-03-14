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Много музыки и новые звёзды. В Перми завершился Фестиваль Дениса Мацуева
Олеся Яманаева, стипендиат межрегионального конкурса «Новые имена»: "Попасть на гала-концерт — это уже награда, что ты прошёл все эти туры, смог это всё преодолеть".Девиз фестиваля имени пианиста-виртуоза – пристальное внимание к юным искоркам. Открылось мероприятие большим концертом классической музыки. В сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» выступили лауреаты международных конкурсов — скрипач Гайк Казазян, виолончелист Александр Рамм, певица Екатерина Гончарова и, конечно, народный артист России Денис Мацуев. Победитель Всероссийского конкурса «Синяя птица», юный талант из Перми, 11-летний пианист Лев Бакиров сыграл Фортепианный концерт Роберта Шумана.
Денис Мацуев, народный артист России: "Когда я узнал, что Лев Бакиров из Пермского края, сомнений не осталось, кто должен открыть концерт".
Концерты шли не только в живом формате, но и онлайн. Также состоялись прямые трансляции всех фестивальных дней в 32 филиалах Виртуального концертного зала Пермской филармонии по всему Прикамью.По многолетней традиции фестиваль завершился программой «И классика, и джаз». Как всегда ярко и незабываемо.
Конкурсный отбор юных талантов «Новые имена», как и фестиваль Дениса Мацева стал 12-м по счету. По решению жюри было присуждено 7 стипендий музыкантам и художникам. Самые талантливые ребята получили возможность посетить мастер-классы в творческой школе в Суздале.
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