Много музыки и новые звёзды. В Перми завершился Фестиваль Дениса Мацуева

За 4 дня в рамках XII фестиваля Дениса Мацуева состоялось 5 концертов, причем некоторые из них - открытие и закрытие - посмотреть и послушать могли не только посетители Пермской краевой филармонии, но и жители других городов и сел Прикамья, благодаря сети кинозалов.На сцене Органного зала стипендиаты и лауреаты межрегионального конкурса «Новые имена». На одном из заключительных мероприятий фестиваля Дениса Мацуева - гала-концерте - Олеся Яманаева сыграла на флейте произведение датского композитора Якоба Гаде «Танго-фантазия».Олеся Яманаева, стипендиат межрегионального конкурса «Новые имена»: "Попасть на гала-концерт — это уже награда, что ты прошёл все эти туры, смог это всё преодолеть".Девиз фестиваля имени пианиста-виртуоза – пристальное внимание к юным искоркам. Открылось мероприятие большим концертом классической музыки. В сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» выступили лауреаты международных конкурсов — скрипач Гайк Казазян, виолончелист Александр Рамм, певица Екатерина Гончарова и, конечно, народный артист России Денис Мацуев. Победитель Всероссийского конкурса «Синяя птица», юный талант из Перми, 11-летний пианист Лев Бакиров сыграл Фортепианный концерт Роберта Шумана.Денис Мацуев, народный артист России: "Когда я узнал, что Лев Бакиров из Пермского края, сомнений не осталось, кто должен открыть концерт".Концерты шли не только в живом формате, но и онлайн. Также состоялись прямые трансляции всех фестивальных дней в 32 филиалах Виртуального концертного зала Пермской филармонии по всему Прикамью.По многолетней традиции фестиваль завершился программой «И классика, и джаз». Как всегда ярко и незабываемо.Конкурсный отбор юных талантов «Новые имена», как и фестиваль Дениса Мацева стал 12-м по счету. По решению жюри было присуждено 7 стипендий музыкантам и художникам. Самые талантливые ребята получили возможность посетить мастер-классы в творческой школе в Суздале.