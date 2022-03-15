В Челябинской области обнаружили тело пропавшего пермского туриста

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Напомним, поисковая операция была начата вечером 7 марта, после того как 21-летний житель Перми Кирилл Касьянов вышел утром в одиночный пеший маршрут, а вечером к своей палатке установленной на площадке приюта "Гремучий ключ" не вернулся. Спустя 9 дней тело погибшего юноши было обнаружено на северо-восточном склоне горы Круглица.
Причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены соответствующими органами в ходе проведения расследования.
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