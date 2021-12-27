В Перми прошло итоговое заседание городской антинаркотической комиссии

В ходе итогового заседания городской антинаркотической комиссии обсуждались вопросы, связанные с пресечением распространения информации о незаконном потреблении наркотических и психотропных веществ в интернете, а также меры по профилактике употребления наркотиков.

Заседание антинаркотической комиссии провёл глава Перми Алексей Дёмкин.

В этом году продолжается реализация проекта «Кибердружина города Перми». За 2021 год было обучено 23 киберконсультанта, продолжали свою деятельность 17 специалистов.роходят методические семинары для специалистов образовательных учреждений, классные часы по безопасному поведению в интернете, тематические родительские собрания. Состоялся конкурс социальных роликов и информационных материалов «Безопасный интернет» для учащихся и педагогов школ.

На краевом и городском уровнях также проводятся тестирования учащихся на предмет рисков вовлечения в потребление психоактивных веществ.

Также в городе проводится конкурс «POST-марафон» для формирования позитивного контента, направленного на профилактику вовлечения в потребление психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни. Учащиеся разрабатывали посты о здоровом образе жизни. Больше 1300 несовершеннолетних приняли участие в акции «Толерантные каникулы», в рамках которой обученные волонтёры проводят профилактические занятия для школьников, направленные на обучение безопасному поведению в интернете. В следующем учебном году работа в данном направлении будет продолжена. В этом году проводились семинары-тренинги «Краш-курс» Антинаркотик» для учащихся школ и ссузов города. Семинары проводились с выездом в районы Перми. В этом году также организован конкурс молодежных инициатив по профилактике психоактивных веществ среди детей и молодежи.

Кроме того, в Перми проходит месячник антинаркотической направленности. Это ежегодное событие, направленное на профилактику незаконного потребления наркотических и других психоактивных веществ.