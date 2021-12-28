В Пермский край поступило свыше 100 тысяч комплектов вакцин от COVID-19
В Прикамье доставлены партии вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V) и «Cпутник Лайт» - 58 800 и 44 000 комплектов соответственно. Оба препарата предназначены для иммунизации от новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время вакцина будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.
Всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,74 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты свыше 1,27 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами более 1,19 млн человек. Из них первично вакцинацию прошли 1,12 млн человек. Кроме того, 146,7 тыс. жителей начали повторную иммунизацию (ревакцинацию) от новой коронавирусной инфекции.
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