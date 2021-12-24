Клиенты "Т Плюс" получили рекомендуемый платеж за тепло
Оплата рекомендуемого платежа является одним из важных условий участия в акции «В Новый год без долгов!». Помимо этого, нужно оплатить квитанцию за тепло и горячую воду за ноябрь и проверить отсутствие задолженности. Всем участникам бонус- списание пеней. Победителей акции определят в феврале следующего года методом генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших все условия акции..
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