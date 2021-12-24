← В новогодние праздники парковка в центре Перми будет бесплатной
В выходные сотрудники ГИБДД проведут рейд «Опасный водитель»
С начала года на территории краевого центра выявлено 3520 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. За этот же период зарегистрировано 271 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 7 человек погибли, 75 получили различные травмы.
Сообщить о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или ведут себя на дороге неадекватно, можно по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону 246-79-00 или «102».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В новогодние праздники парковка в центре Перми будет бесплатной
Городская клиническая больница № 4 обзавелась портретной галереей
Подведены итоги конкурса "Будущие законодатели Пермского края"
24 декабря в прокуратуре Перми пройдёт прямая телефонная линия
Бюджет Перми на 2022-2024 годы принят во втором чтении
Пресечена деятельность межрегиональной группы лжеэлектриков
"С прошлого года не был Дедом Морозом!" Пермский омбудсмен поздравил больных туберкулезом детей
В Прикамье прошло 6 зрелищных фестивалей
Сообщи, где рубят ёлки
Пермяк получил 6 суток ареста за неоднократное нарушение масочного режима
Добавить комментарий: