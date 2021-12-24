В Прикамье подведены итоги конкурса "Будущие законодатели Пермского края". Ежегодно его проводит аппарат регионального парламента, а награждение победителей, как правило, проходит в канун Нового года.На парламентском уроке в Осинской школе старшеклассники учатся основам российского законодательства. Новые знания учитель истории Елена Карманова даёт ребятам в формате квест-игры. Например, сопоставление пословиц с правами человека.В формате деловой игры школьники старших классов изучают основой закон страны - Конституцию России.Методическая разработка Елены Кармановой стала лучшей среди всех представленных Парламентских уроков на региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края». В этом году заявки подали больше 20 педагогов края.Елена Карманова, учитель МБОУ «Осинская СОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова»: "Мы готовили мероприятие ко Дню Конституции. И поэтому совпало. 12 декабря был День Конституции, и нужно было приготовить урок учителям истории. И разработанный урок я послала на конкурс".Главные участники конкурса, инициатором которого традиционно выступает Законодательное Собрание Прикамья, - школьники. За 16 лет конкурсантами стали больше 25 тысяч ребят со всего региона.Студентка Бардымского политехнического колледжа Венера Рангулова - обладатель Гран-при в номинации «Социальные проекты». За год провела десятки мастер-классов для людей с ограниченными возможностями здоровья.Венера Рангулова, студентка Бардымского филиала ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»: "Для людей с ограниченными возможностями здоровья таких на данный момент в своем районе не видела мастер-классов".Главная задача конкурса, по словам председателя краевого парламента Валерия Сухих - привлечь молодежь, школьников и студентов - к решению актуальных проблем в родных городах и сёлах. С каждым годом таких ребят становится всё больше.Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "В своих работах они затрагивают темы, которые действительно их волнуют и интересуют, и о которых не всегда говорят даже взрослые. Для краевого парламента этот конкурс дает возможность поддержать молодую и талантливую молодёжь".Всего в этом году на конкурс «Будущие законодатели Пермского края» было представлено больше 700 заявок из 35 муниципалитетов. Победители получили ценные призы, а обладатели первых мест - гаджеты и ноутбуки - для дальнейших успехов.