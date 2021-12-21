24 декабря в прокуратуре Перми пройдёт прямая телефонная линия
24 декабря прокурор Перми Виталий Дымолазов проведет «горячую» телефонную линию. Вопросы принимаются с 15:00 до 17:00 по телефону: 217-51-26.
Прямая линия будет посвящена вопросам исполнения федерального законодательства и соблюдения прав граждан. Пермяки могут обратится с любыми обращениями о нарушении действующего законодательства.
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