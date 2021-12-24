Городская клиническая больница № 4 обзавелась портретной галереей

Городская клиническая больница № 4 отмечает сегодня юбилей - 35 лет. По этому поводу в "четверке рабочий день начался с торжественного собрания. Сотрудников поздравила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Врачам, медсёстрам и братьям вручили грамоты и благодарственные письма. Здесь же была презентована книга, посвящённая юбилею - в ней собраны фотографии разных лет и тридцать пять историй, рассказанных о "четверке" врачами и пациентами.Андрей Ронзин, главный врач ГКБ № 4: "Тридцать пять лет больнице - это действительно очень хороший возраст. Всё, что мы делали, и под каким девизом жили все эти годы, это сделать условия пребывания пациентов в больнице и сделать условия нашей работы, как можно более комфортными - это раз. Второе – это, безусловно, оборудование, самое современное оборудование на сегодняшний день, четвёрка им гордится". Кроме того, теперь в "четверке" есть своя картинная галерея, точнее портретная. Знаковых для больницы людей, тех, кто внёс большой вклад в её становление на разных этапах истории, маслом изобразила художница Олеся Денисова. Она работала по фотографиям.Олеся Денисова, художник: "Я очень старалась именно передавать их характеры, и я общалась и с врачами, кто лично их знал, кто-то рассказывал мне, какие они были в жизни, какие в работе. Кто-то просто по итогу говорил уже - похоже или не похоже".