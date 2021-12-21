Бюджет Перми на 2022-2024 годы принят во втором чтении
При подготовке проекта бюджета ко второму чтению рабочей группой было рассмотрено 178 поправок, поступивших от городской администрации, Контрольно-счетной палаты и депутатов думы. Так, из федерального бюджета и бюджета Пермского края выделены средства на строительство новых корпусов школы «Точка» и гимназии №33, а также на проведение ремонтов четырёх школ города. Кроме того, в полном объёме обеспечено финансирование работ по капитальному ремонту сквера на набережной Камы в Кировском районе с начала 2022 года. Также с учетом повышения тарифа на проезд в городском пассажирском транспорте откорректированы параметры транспортной отрасли.
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