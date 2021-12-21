Пресечена деятельность межрегиональной группы лжеэлектриков

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Удмуртской Республики, Калининградской и Свердловской областей пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошеннических действиях под видом предоставления услуг по техническому обслуживанию электросистем.Предварительно установлено, что схему обмана граждан разработал житель города Березники Пермского края. Противоправная деятельность осуществлялась от имени организации по установке и замене электрооборудования сразу в четырех крупных городах России: Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде.В одном из офисов компании проводились совещания и ежедневные тренинги для нанятых сотрудников. Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, стилю и манерам общения, демонстрировали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами. Во втором офисе организации располагался кол-центр. Его работники совершали массовый обзвон пенсионеров и уведомляли о необходимости проведения плановой проверки электрооборудования в их квартирах.Затем злоумышленники приезжали домой к пожилым людям и представлялись квалифицированными электриками. При помощи портативного прибора они замеряли уровень напряжения в розетках, после чего сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и настаивали на замене оборудования якобы из-за высокого риска возгорания. После этого они делали вид, что звонят руководству и просят предоставить клиентам скидку на осуществление монтажных работ и бесплатно прислать к ним лучших специалистов в городе.Введя граждан в заблуждение, аферисты рекомендовали приобрести у них все необходимое оборудование якобы по минимальным ценам. Так, к примеру, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 рублей, пенсионерам навязывали за 15 тысяч рублей и более. В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии одновременно на территории различных регионов страны задержаны предполагаемый организатор мошеннической схемы и 13 участников группы.Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ."В ходе масштабных обысков по местам работы и жительства фигурантов изъяты документация, электрооборудование, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. По оперативным данным, число потерпевших может превышать 200 человек. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.