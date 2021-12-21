"С прошлого года не был Дедом Морозом!" Пермский омбудсмен поздравил больных туберкулезом детей

В пермском краевом санатории "Малыш" началось празднование Нового года. Детей, страдающих туберкулезом, поздравил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в образе Деда Мороза. Он подарил ребятам сладкие подарки. 31 декабря воспитанники проведут в санатории, вдали о родителей, так что для них такое внимание особенно важно.Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Очень приятно возвратиться в те времена, когда и сам ждал этого чуда - прихода Деда Мороза с подарками. И чуть позже, когда уже стал взрослым, это чудо дарил детям. С прошлого года не был Дедом Морозом. Теперь мне счастливо удалось поздравить ребятишек".Сразу три санатория для детей, страдающих от туберкулеза, получили новое оборудование от благотворительного Российского детского фонда на сумму почти в 2,5 миллиона рублей. В санатории "Малыш", "Росинка", "Ирень" доставлено новое физиотерапевтическое оборудование, массажеры, сенсорные комнаты, спортинвентарь и тренажеры, закуплены новые ноутбуки, купольный кинотеатр, пополнился библиотечный фонд. Залы лечебной физкультуры и уличные тренажеры позволят оздоровить детей и организовать их досуг.
Елена Лебедева, директор регионального отделения общероссийского общественного Благотворительного фонда "Российский детский фонд": "У Российского детского фонда очень много важных нужных программ - одна из них это "Детский туберкулез". Такая поддержка, инициатива руководителя фонда и привлечение финансовых возможностей для поддержки наших трех учреждений - это большая радость".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Прикамье прошло 6 зрелищных фестивалей
Сообщи, где рубят ёлки
Пермяк получил 6 суток ареста за неоднократное нарушение масочного режима
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
В Пермском крае открываются несколько новых модельных библиотек
Лестничество объявило цены на живые ели
В Пермском крае открыли первую ледовую переправу
В Перми временно закроют школу №21
В Пермский край поступило почти 79 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
Добавить комментарий: