"С прошлого года не был Дедом Морозом!" Пермский омбудсмен поздравил больных туберкулезом детей

В пермском краевом санатории "Малыш" началось празднование Нового года. Детей, страдающих туберкулезом, поздравил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в образе Деда Мороза. Он подарил ребятам сладкие подарки. 31 декабря воспитанники проведут в санатории, вдали о родителей, так что для них такое внимание особенно важно.Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Очень приятно возвратиться в те времена, когда и сам ждал этого чуда - прихода Деда Мороза с подарками. И чуть позже, когда уже стал взрослым, это чудо дарил детям. С прошлого года не был Дедом Морозом. Теперь мне счастливо удалось поздравить ребятишек".Сразу три санатория для детей, страдающих от туберкулеза, получили новое оборудование от благотворительного Российского детского фонда на сумму почти в 2,5 миллиона рублей. В санатории "Малыш", "Росинка", "Ирень" доставлено новое физиотерапевтическое оборудование, массажеры, сенсорные комнаты, спортинвентарь и тренажеры, закуплены новые ноутбуки, купольный кинотеатр, пополнился библиотечный фонд. Залы лечебной физкультуры и уличные тренажеры позволят оздоровить детей и организовать их досуг.Елена Лебедева, директор регионального отделения общероссийского общественного Благотворительного фонда "Российский детский фонд": "У Российского детского фонда очень много важных нужных программ - одна из них это "Детский туберкулез". Такая поддержка, инициатива руководителя фонда и привлечение финансовых возможностей для поддержки наших трех учреждений - это большая радость".