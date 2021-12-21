В Прикамье прошло 6 зрелищных фестивалей

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в дни передышки, что давал людям коронавирус, в минувшем году в Пермском крае в привычном формате при поддержке регионального министерства культуры прошло 6 зрелищных фестивалей.Запомнился пермякам и гостям города международный фестиваль уличных театров «Флюгер», состоявшийся в сентябре на пермской эспланаде. С различными форматами выступлений зрителя познакомили 15 коллективов России и зарубежья.С успехом прошел и октябрьский фестиваль электронной музыки и светомузыкального искусства в рамках «Efest » на заводе Шпагина и сквере Оперного театра, а в окрестностях Губахи- ландшафтный фестиваль «Тайна горы Крестовой». В ноябре со сцены Филармонии неслись волнующие мелодии «Джаз лихорадки». В декабре Губаха объединила региональные театры в рамках фестиваля «Камский». На все оффлайн события зрители попадали с действующим QR -кодом.Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов в сфере культуры: "Прошёл традиционный всероссийский фестиваль детского циркового искусства. У нас было очень серьёзное знаковое жюри- председателем жюри был Эдгард Запашный. Более 200 детей из субъектов РФ приехали к нам. У нас прошёл подготовительный этап фестиваля Кабалевского, более 70 мастер- классов в онлайн- формате, в котором приняли участие профессура, педагоги, народные и заслуженные артисты. Мы будем стараться в 22 году делать ещё что- то более интересное".