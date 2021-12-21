"С прошлого года не был Дедом Морозом!" Пермский омбудсмен поздравил больных туберкулезом детей →
В Прикамье прошло 6 зрелищных фестивалей
Запомнился пермякам и гостям города международный фестиваль уличных театров «Флюгер», состоявшийся в сентябре на пермской эспланаде. С различными форматами выступлений зрителя познакомили 15 коллективов России и зарубежья.
С успехом прошел и октябрьский фестиваль электронной музыки и светомузыкального искусства в рамках «Efest » на заводе Шпагина и сквере Оперного театра, а в окрестностях Губахи- ландшафтный фестиваль «Тайна горы Крестовой». В ноябре со сцены Филармонии неслись волнующие мелодии «Джаз лихорадки». В декабре Губаха объединила региональные театры в рамках фестиваля «Камский». На все оффлайн события зрители попадали с действующим QR -кодом.
Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов в сфере культуры: "Прошёл традиционный всероссийский фестиваль детского циркового искусства. У нас было очень серьёзное знаковое жюри- председателем жюри был Эдгард Запашный. Более 200 детей из субъектов РФ приехали к нам. У нас прошёл подготовительный этап фестиваля Кабалевского, более 70 мастер- классов в онлайн- формате, в котором приняли участие профессура, педагоги, народные и заслуженные артисты. Мы будем стараться в 22 году делать ещё что- то более интересное".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Сообщи, где рубят ёлки
Пермяк получил 6 суток ареста за неоднократное нарушение масочного режима
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
В Пермском крае открываются несколько новых модельных библиотек
Лестничество объявило цены на живые ели
В Пермском крае открыли первую ледовую переправу
В Перми временно закроют школу №21
В Пермский край поступило почти 79 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
В Перми появится новый автобусный маршрут «Песьянка – Комсомольская площадь»
Добавить комментарий: