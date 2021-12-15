← В Пермский край поступило почти 79 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
В Перми временно закроют школу №21
С января 2022 года здание школы №21 будет законсервировано, чтобы не допустить его разрушения. В январе-феврале будет проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. После разработки документации и согласования с Краевым центром охраны памятников будут определены сроки проведения капитального ремонта здания и начнётся ремонт. Дополнительно будут предусмотрены работы по реставрации исторического фасада.
Учебный процесс в здании школы №21 продлится до окончания этого учебного полугодия. В течение этого времени будет проводиться регулярный осмотр здания для контроля состояния проблемных зон. Начиная с третьей четверти, учебный процесс будет организован на базе других образовательных учреждений.
В городском департаменте образования отмечают, что вопрос о том, где учащиеся школы №21 смогут продолжить обучение, прорабатывался с особым вниманием, рассматривались все возможные варианты. В результате принято решение о размещении всех начальных классов школы №21 на базе школы №28. В здании есть достаточное количество свободных кабинетов, поэтому размещение дополнительных классов не повлечёт за собой изменения расписания уроков школы №28. Все классы, которые учатся в первую смену, продолжат обучаться согласно существующему расписанию. Принятое решение не скажется и на временно размещенных на базе школы №28 начальных классах гимназии №17, они также продолжат занятия в школе до 1 июня 2022 года во вторую смену. Школьники с 5-го по 11-е классы с января 2022 года будут учиться на базе школы №61.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Пермский край поступило почти 79 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
В Перми появится новый автобусный маршрут «Песьянка – Комсомольская площадь»
Как работает поддержка бизнеса в условиях пандемии?
В Перми оперативники раскрыли кражи из магазинов электроники
В Перми побывал поезд Деда Мороза
В Мотовилихе началось строительство ледовых объектов
В Перми прошел юбилейный слёт штаба студотрядов ПГАТУ
В выходные в Прикамье вернутся морозы
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 692 жителей
Добавить комментарий: