В Перми временно закроют школу №21

В Перми на капитальный ремонт закроют школу №21. Как сообщают в департаменте образования администрации Перми, в рамках реконструкции здания по улице Пермской, 66, где расположится малая сцена пермского ТЮЗа, было проведено детально-инструментальное обследование зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, в том числе здания школы №21. В настоящее время в рамках реконструкции здания со стороны улицы Пермской ведутся земляные работы, включающие в себя разработку грунта, перемещение, укладку и уплотнение. Для безопасности педагогов и школьников принято решение о переносе образовательного процесса в другие школы, не дожидаясь окончания учебного года. На время проведения необходимых работ школа будет закрыта, также решено выделить средства на капитальный ремонт здания.С января 2022 года здание школы №21 будет законсервировано, чтобы не допустить его разрушения. В январе-феврале будет проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. После разработки документации и согласования с Краевым центром охраны памятников будут определены сроки проведения капитального ремонта здания и начнётся ремонт. Дополнительно будут предусмотрены работы по реставрации исторического фасада.Учебный процесс в здании школы №21 продлится до окончания этого учебного полугодия. В течение этого времени будет проводиться регулярный осмотр здания для контроля состояния проблемных зон. Начиная с третьей четверти, учебный процесс будет организован на базе других образовательных учреждений.В городском департаменте образования отмечают, что вопрос о том, где учащиеся школы №21 смогут продолжить обучение, прорабатывался с особым вниманием, рассматривались все возможные варианты. В результате принято решение о размещении всех начальных классов школы №21 на базе школы №28. В здании есть достаточное количество свободных кабинетов, поэтому размещение дополнительных классов не повлечёт за собой изменения расписания уроков школы №28. Все классы, которые учатся в первую смену, продолжат обучаться согласно существующему расписанию. Принятое решение не скажется и на временно размещенных на базе школы №28 начальных классах гимназии №17, они также продолжат занятия в школе до 1 июня 2022 года во вторую смену. Школьники с 5-го по 11-е классы с января 2022 года будут учиться на базе школы №61.