В Пермском крае открыли первую ледовую переправу
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, протяженность переправы - 500 метров. Ширина проезжей части - 6 метров (одна основная полоса, две резервные). Толщина льда - 50 сантиметров. Ограничение максимального веса - до 5 тонн. Ежедневно ее пользуются сотни автовладельцев. Всего на территории региона планируется к открытию более 10 ледовых переправ.
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