В Пермский край поступило почти 79 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
Всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,64 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты свыше 1,23 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами более 1,11 млн человек. Из них первично вакцинацию прошли 1,104 млн человек. Кроме того, 126,2 тыс. жителей начали повторную иммунизацию (ревакцинацию) от новой коронавирусной инфекции.
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