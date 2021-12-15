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Как работает поддержка бизнеса в условиях пандемии?
За историей успеха детского центра стоит личная история его основателя Надежды Булатовой. Вначале 90-х у пермячки родился недоношенный малыш с букетом болезней. Применение современных методик позволили ребёнку догнать в развитии сверстников и даже научиться читать в четыре года. Личный опыт и 30 лет деятельности вывели центр на международный уровень.
Во время пандемии, когда часть сотрудников перевели на «дистант», потребовалась финансовая помощь. Компания обратилась в МСП Банк - дочерний банк Корпорации МСП, участнику программы господдержки предпринимателей - и получила заемные средства, около миллиона рублей. Это помогло восстановить предпринимательскую деятельность.
Виктория Соловьёва, ассистент руководителя компании: "Кредитование помогло нам сохранить персонал и помогло выплачивать заработную плату сотрудникам. И, конечно, продолжить развитие предприятия."
Сегодня занятия ведутся уже в режиме офлайн, стандартное расписание восстановлено. В планах у создателей бизнеса открыть ещё один филиал, а в ближайшее время провести новогодние ёлки и организовать зимний лагерь.
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