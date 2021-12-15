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В Перми появится новый автобусный маршрут «Песьянка – Комсомольская площадь»
Маршрут следования будет пролегать по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко и Сибирской (с разворотом на площади Карла Маркса). В обратном направлении – по улицам Белинского с разворотом на Комсомольской площади и далее по улицам Белинского, Героев Хасана, Чкалова, Стахановской, Мира, шоссе Космонавтов. О прямой связи Индустриального района и Компроса неоднократно просили жители.
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