В Перми оперативники раскрыли кражи из магазинов электроники
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Перми установили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник в ночное время проник в павильон сотовой связи, расположенный в торговом центре краевой столицы. Его наживой стали мобильные телефоны различных марок, хранившееся в сейфе.
"Так же полицейские установили, что за два осенних месяца молодой человек совершил 4 аналогичных преступлений на территории г. Перми. Правонарушитель похитил мобильные телефоны, планшеты и ноутбук в других магазинах бытовой техники. Общий ущерб, причинённый организациям, составил более 1,1 млн рублей. Задержанный вину свою признал и рассказал, что похищенное он сбыл на территории соседнего региона, а вырученные деньги потратил на личные нужды", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По всем фактам хищения имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Расследование продолжается.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми побывал поезд Деда Мороза
В Мотовилихе началось строительство ледовых объектов
В Перми прошел юбилейный слёт штаба студотрядов ПГАТУ
В выходные в Прикамье вернутся морозы
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 692 жителей
"Мусорные" миллиарды: в Прикамье выбирают подрядчиков на вывоз мусора
Новый мини-стадион открыли в Кондратово
На проезжей части плотины КамГЭС из-за дорожного ремонта ограничат движение транспорта
Образовательная программа ПГАТУ прошла профессионально-общественную аккредитацию
Скрытый контроль. Инспекторы ГИБДД проверяют общественный транспорт
Добавить комментарий: