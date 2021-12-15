В Перми оперативники раскрыли кражи из магазинов электроники

В октябре текущего года в отдел полиции с заявлением о краже обратился сотрудник одного из сетевых магазинов сотовой связи города. Она сообщила о том, что в салон сотовой связи проникли неизвестные и тайно похитили 36 сотовых телефонов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Перми установили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник в ночное время проник в павильон сотовой связи, расположенный в торговом центре краевой столицы. Его наживой стали мобильные телефоны различных марок, хранившееся в сейфе."Так же полицейские установили, что за два осенних месяца молодой человек совершил 4 аналогичных преступлений на территории г. Перми. Правонарушитель похитил мобильные телефоны, планшеты и ноутбук в других магазинах бытовой техники. Общий ущерб, причинённый организациям, составил более 1,1 млн рублей. Задержанный вину свою признал и рассказал, что похищенное он сбыл на территории соседнего региона, а вырученные деньги потратил на личные нужды", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По всем фактам хищения имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Расследование продолжается.