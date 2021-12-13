В Перми побывал поезд Деда Мороза
В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители могут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук главного зимнего волшебника. Новогодний состав только начал свое путешествие. Пермь стала 7 точкой где остановился поезд. Впереди еще 31 город. Подробности - в репортаже Марины Печеновой.
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