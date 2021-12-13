В Мотовилихе началось строительство ледовых объектов
Локация у УДС «Молот» в этом году станет более масштабной, теперь она расположится у центрального входа со стороны улицы Лебедева. Здесь планируется разместить ледовые объекты, ёлку, каток для жителей района, фотозоны, светоиллюминационные объекты. Монтаж уже ведётся.
Также в этом году новогодняя локация появится в микрорайоне Вышка-2 на улице Гашкова. Здесь поставят ёлку и зальют ледовый лабиринт. Кроме того, уже установлены новогодние ледовые объекты на площади у Цирка.
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