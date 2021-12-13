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← В выходные в Прикамье вернутся морозы

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В Перми прошел юбилейный слёт штаба студотрядов ПГАТУ

В Перми прошел 10-й слёт штаба студенческих отрядов Пермского государственного аграрно-технологического университета им. ак. Д. Н. Прянишникова. В этом году они стали лучшими в России, а в Прикамье - самыми большими по численности. На протяжении всего сезона бойцы студотрядов трудились по шести основным направлениям - от агрономов и строителей до механизаторов и спасателей. География широкая - Прикамье, Краснодарский край, Крым, Липецкая область и другие регионы страны. Все подробности - в репортаже Руслана Пепеляева.

Опубликовано: 13.12.2021 в 11:45 в рубрике - Радио Пермского края

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В Мотовилихе началось строительство ледовых объектов →

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