В Перми прошел юбилейный слёт штаба студотрядов ПГАТУ
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В Перми прошел юбилейный слёт штаба студотрядов ПГАТУ
В Перми прошел юбилейный слёт штаба студотрядов ПГАТУ
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