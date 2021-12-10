В выходные в Прикамье вернутся морозы
Согласно прогнозам синоптиков, в Пермском крае в пятницу 10 декабря сохранится относительно теплая погода. Днем в Перми обещают до минус 3-4 градусов, временами ожидается снег, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Возвращение морозов до минус 14 и ниже произойдет в ночь на субботу.
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