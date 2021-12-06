На проезжей части плотины КамГЭС из-за дорожного ремонта ограничат движение транспорта
Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района Перми, подрядчик планирует начать работы в 00:00 7 декабря, когда количество автотранспорта становится значительно меньше. Работы будут проводится с применением битумно-щебеночной мастики. Это временная мера позволит уменьшить количество дефектов на дорожном полотне Камской ГЭС.
По информации МКУ «Пермблагоустройство», в следующем году в рамках капитального ремонта планируется ремонт деформационных швов моста.
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