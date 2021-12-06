Образовательная программа ПГАТУ прошла профессионально-общественную аккредитацию

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Были проанализированы мнения представителей различных целевых групп, причастных к образовательному процессу – независимых экспертов, представителей работодателей, выпускников, студентов, преподавателей.
Работодатели отметили, что качество подготовки полностью удовлетворяет запросам местного рынка труда.
Среди основных достоинств выпускаемых специалистов работодателями был отмечен высокий уровень умения вести документооборот и составлять отчетность, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития в течение всей жизни, ответственность и доброжелательность.
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