Новый мини-стадион открыли в Кондратово

Вместо шайбы - теннисный мяч, на ногах - не коньки, а ботинки и валенки. Весьма необычным матчем открыли новый мини-стадион в Кондратово. Игру приурочили к 75-летию отечественного хоккея и в поддержку Олимпийской сборной России. В руках хоккейные клюшки, а вместо шайбы теннисный мяч. Да и на ногах не коньки, а ботинки или валенки.Сегодня у ребят из команды «Богдашка» товарищеский матч необычный. В команде соперников состав старший. На новый мини-стадион, который открылся на 1-й Урожайной, с клюшками выходят чиновники и представители федерации хоккея.Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: "При наличии того громадного позитивного тренда в сторону физкультуры, массового спорта и здорового образа жизни мы сможем это движение не только сделать массовым, но и длительным. Спорт, физкультура навсегда останутся с людьми, чтобы они стали еще более здоровыми, а страна еще более сильной".Пока одни болеют за команды, другие примеряют на себя турники поблизости. Саму же игру приурочили к 75-летию отечественного хоккея и в поддержку Олимпийской сборной России.Алексей Чикунов, президент Федерации хоккея Пермского края: "Этот вид спорта у нас будет возрождаться. Мы с помощью товариществ собственников жилья будем возрождать играть двор на двор, дом на дом".Новый мини-стадион стал одним из 60, которые появились в Перми. Располагаются они в шаговой доступности - во дворах, а значит и открыты для всех желающих. На таком заниматься можно более, чем 20 видами спорта, как самостоятельно, так и под присмотром тренера-инструктора.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Этот процесс будет продолжен. Городские власти и Пермская городская Дума как контролирующий орган будут этим заниматься, и еще ни одна спортивная площадка порадует пермяков".Хоккеем открытие не ограничилось.По доброй традиции здесь же можно сдать и нормы ГТО.В сегодняшнем матче победила дружба. Юным спортсменам за смелость подарили фирменные «молотовские» шапки.