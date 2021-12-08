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Новый мини-стадион открыли в Кондратово
Сегодня у ребят из команды «Богдашка» товарищеский матч необычный. В команде соперников состав старший. На новый мини-стадион, который открылся на 1-й Урожайной, с клюшками выходят чиновники и представители федерации хоккея.
Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: "При наличии того громадного позитивного тренда в сторону физкультуры, массового спорта и здорового образа жизни мы сможем это движение не только сделать массовым, но и длительным. Спорт, физкультура навсегда останутся с людьми, чтобы они стали еще более здоровыми, а страна еще более сильной".Пока одни болеют за команды, другие примеряют на себя турники поблизости. Саму же игру приурочили к 75-летию отечественного хоккея и в поддержку Олимпийской сборной России.
Алексей Чикунов, президент Федерации хоккея Пермского края: "Этот вид спорта у нас будет возрождаться. Мы с помощью товариществ собственников жилья будем возрождать играть двор на двор, дом на дом".
Новый мини-стадион стал одним из 60, которые появились в Перми. Располагаются они в шаговой доступности - во дворах, а значит и открыты для всех желающих. На таком заниматься можно более, чем 20 видами спорта, как самостоятельно, так и под присмотром тренера-инструктора.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Этот процесс будет продолжен. Городские власти и Пермская городская Дума как контролирующий орган будут этим заниматься, и еще ни одна спортивная площадка порадует пермяков".
Хоккеем открытие не ограничилось.
По доброй традиции здесь же можно сдать и нормы ГТО.
В сегодняшнем матче победила дружба. Юным спортсменам за смелость подарили фирменные «молотовские» шапки.
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