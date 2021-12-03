Счастье в горах. 4 декабря стартует первый рейс «Горнолыжного экспресса»

4 декабря со станции Пермь-1 в 07:06 отправляется первый в этом сезоне "Горнолыжный экспресс". Старт проекта приурочен к началу массового катания на склонах Губахи, куда и отправится состав. В Перми остановки будут сделаны в Мотовилихе и на Молодежной, затем экспресс проследует до Углеуральской, где пассажирам предложат пересесть в автобус до Губахи. Время в пути 3 часа 20 минут.

Впервые «Горнолыжный экспресс» отправился из Перми в декабре 2019 года. За первый зимний сезон маршрутом воспользовались чуть более четырех тысяч человек, за второй - уже 8 тысяч. Стоимость билетов останется прежней – 790 рублей в формате «туда-обратно».

Единственное, что может огорчить праздник начала горнолыжного сезона - это погода, ранее синоптики обещали в субботу дожди. Впрочем, на северо-востоке края вероятнее всего будет легкий минус.