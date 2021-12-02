Осторожно: телефонное мошенничество

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации зарегистрированы факты мошеннических действий неизвестных лиц, совершаемых по телефону с применением IT-технологий и программного обеспечения.Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, преступники используют систему автоматизированной подмены абонентских номеров, то есть на телефонном аппарате потерпевшего отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон. Специальное программное оборудование позволяет мошенникам ввести любой номер телефона для отображения его у конечного абонента. Таким образом, злоумышленники имитируют звонок с телефонов правоохранительных ведомств края, представляются данными их действующих сотрудников, после чего обманным путем похищают денежные средства потерпевших.Следственное управление еще раз напоминает гражданам о необходимости проявления бдительности и обращает внимание на то, что следователи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и других правоохранительных органов производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством, путем направления повестки. Должностные лица указанных ведомств не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.Не следует поддаваться уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и переводить денежные средства на указанные ими счета, а также перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур. Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.