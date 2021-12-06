В Губахе стартовал горнолыжный сезон

В Губахе в эти выходные стартовал горнолыжный сезон. Вопреки теплой погоде на склоне собралось несколько тысяч человек. В этом сезоне горнолыжный центр модернизировал систему оснежнения, поэтому устойчивый покров на горе был создан искусственным путем.Сегодня "Губаха" - самый крупный горнолыжный курорт Урала: 18 км трасс, сноупарк, зоны фрирайда, для удобства катающихся имеется кресельная канатная дорога и 6 бугельных подъемников.По традиции, до Губахи любители активного вида отдыха добирались на «Горнолыжном экспрессе». Пятивагонный состав на 400 пассажиров оборудован удобными креслами, розетками для зарядки гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. В каждом из вагонов специально предусмотрено место для провоза лыж и сноубордов. Курсировать «Горнолыжный экспресс» будет по выходным и праздничным дням.Сергей Канцур, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»: "В первом рейсе у нас уже проехало 200 человек. Основное отличие - новый вид подвижного состава. Благодаря согласованию с минтрасом и правительством Пермского края мы запустили в этом сезоне "Ласточку". Это гораздо комфортнее, думаю, все наши пассажиры оценили сегодня и оценят в течение всего сезона это преимущество. Когда мы ставим подвижной состав "Ласточка", это привлекает дополнительно до 30% пассажиров. Поэтому и 250, и 300 человек - это не предел".