В Губахе открылся театральный фестиваль «Камский»

В Губахе стартовал краевой фестиваль "Камский". Он собрал 7 театральных коллективов из 6 городов Прикамья. Театральных трупп из Перми среди них нет, ведь фестиваль изначально задумывался для театров малых городов. Главный герой -обрусевший Чёрт- интеллектуал, ищет себя в захолустной Диканьке, куда попал по распределению. Декорации схематичны, костюмы - вычурны - такой мир Гоголя для современников воссоздаёт молодой режиссёр Дмитрий Огородников.

Дмитрий Огородников, режиссёр молодёжного театра «Доминанта»: "Диканька - как некий мир, который, как конструктор, может быть каким угодно. Когда фантазировали - чёрта после законченного образования где- то отправили сюда в Диканьку, где он остался на долгие годы следить за этим местом, делать свою работу, воровать месяц и так далее".

Спектаклем «Ночь» губахинский молодёжный театр «Доминанта» готовится открыть 2 региональный фестиваль "Камский", на правах хозяина.

Любовь Зайцева, художественный руководитель Молодежного студии-театра «Доминанта»: "Мы играем на ступенях иногда, здесь высаживаем зрителя, а сейчас всё готово к вечерней встрече после спектакля, к обсуждению. Здесь происходят тренинги, подготовки, читки".

В парадной книге пожеланий уже достаточно восторженных отзывов. Как символ преемственности, её передаёт худрук березниковского театра. Там 2 года назад успешно и стартовал краевой фестиваль, созданный специально для театров малых городов.

Фестиваль задуман как ежегодный фестиваль-путешественник, что отражено в названии. Заглавная "М" в центре символизирует Камский мост, объединяющий театры края и зрителей, создавая единое театральное пространство.

Губахинцы и гости города увидят лучшие постановки, уже полюбившиеся зрителям и рекомендованные профессиональными экспертами краевого смотра «Театральная весна - 2021». Их представят 7 коллективов: Губахи, Чайковского, Лысьвы, Кунгура, Кудымкара, два- взрослый и детский- из Березников. Фестиваль организован Центром по реализации проектов в сфере культуры при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края.

В фойе театра - скальный фрагмент- декорации из фильма «Сердце Пармы» и символ ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» - ещё один проект, объединяющий смелые идеи театров России и зарубежья, организатором которого с 2012 года является «Доминанта». Территориальная близость с посёлком Всеволодо- Вильва подсказала идею для режиссёрской лаборатории. Готовые к эксперименту участники фестиваля в течение пяти дней создают этюды, посвященной роману Бориса Пастернака "Доктор Живаго". Их воплощение зрители увидят 5 декабря.

Марина Зорина, директор фестиваля, член Правления Пермского отделения СТД РФ: "Чтобы создать эту профессиональную среду, чтобы театры и коллективы театральные могли пообщаться между собой. Себя показать и других посмотреть. Для этого проводятся и творческие лаборатории, это такой обучающий комплекс для актёров".